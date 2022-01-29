Ödemiş'te tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
AA, Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı, gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen M.Z'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 1 tabanca ve 2 şarjör, çok sayıda senet ile 200 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.
AA / Turgay Konuralp - Güncel