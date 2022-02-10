Ödemiş'te tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı
AA, Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tefecilik suçlamasıyla M.Ç'nin adresine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin adresinde çok sayıda senet ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
AA / Turgay Konuralp - Güncel