Ödemiş'te tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı - Haberler
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Ödemiş'te tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş'te tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tefecilik suçlamasıyla M.Ç'nin adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin adresinde çok sayıda senet ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Kaçakçılık, Cumhuriyet, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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