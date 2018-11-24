Ödemiş'te Süt Üreticileri Bilgilendirildi

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ödemiş ilçesinde süt üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Ödemiş Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, bölgede önemli ölçüde süt üretimi yapıldığını aktararak, Ödemiş'te günlük yaklaşık bin 600 ton süt üretiminin gerçekleştiğini söyledi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise, toplantıdan tarım ve hayvancılık adına güzel sonuçlar çıkacağına inandığını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa da, bölgede süt alım merkezlerinin yaygınlaşması yönünde çalışmaları olduğunu aktararak, "Şu anda yem

fiyatları yavaş aşağıya çekilmektedir. Bunda da hükümetimizin önemli bir katkısı vardır." diye konuştu.