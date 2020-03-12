Ödemiş'te "Süt Sığırcılığında Sağım ve Sağım Hijyeni" paneli Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu'nda "Süt Sığırcılığında Sağım ve Sağım Hijyeni" paneli gerçekleştirildi.

Ödemiş Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda yapılan panelin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Şafak Ceylan; hayvancılığın ve süt endüstrisinin ülkemizdeki durumu hakkında bilgi verirken Ödemiş bölgesinde tarım ve hayvancılığın önemini vurguladı.

Öğrenci ve akademisyenler ile bölge halkının da davetli olduğu panele yoğun katılım oldu. Doç. Dr. Ayşe Malbora moderatörlüğünde yapılan panelde, konuşmacı olarak Doç. Dr. Ayşe Malbora, Öğr. Gör. Dr. Muhammet Karakavuk ve Araş. Gör. Taner Kulay yer aldı.

Doç. Dr. Ayşe Malbora farklı hayvanlara ait sütün bileşiminden, insan beslenmesindeki öneminden ve sütün nasıl oluştuğundan bahsetti. Panelde Araş. Gör. Taner Kulay, inek memesinin yapısı ile mastitis başta olmak üzere meme hastalıklarını anlatırken Öğr. Gör. Dr. Muhammet Karakavuk sağlık bir süt işletmesinde meme sağlığını korumaya yönelik sağım uygulamaları ve hijyeni konularında bilgi aktardı.

Kaynak: Bültenler