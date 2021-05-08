Son dakika haber... Ödemiş'te silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı
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Son dakika haber... Ödemiş'te silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Türkmen Mahallesinde Hüseyin K. (30) ile B.G. tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.G. yanında bulunan silahla Hüseyin K'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan B.G'nin yakalanması Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında çalışma başlatıldı.

Son dakika haber... Ödemiş'te silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı
Son dakika haber... Ödemiş'te silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı
Son dakika haber... Ödemiş'te silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı
Son dakika haber... Ödemiş'te silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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