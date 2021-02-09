Ödemiş'te serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi yakalandı
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Ödemiş'te serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi yakalandı

09.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:34
Ödemiş'te serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi yakalandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, serada yetiştirilen 663 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, serada yetiştirilen 663 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir adreste hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, seralarda yetiştirildiği belirlenen 663 kök Hint keneviri bitkisi ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ödemiş'te serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi yakalandı
Ödemiş'te serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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