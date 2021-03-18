Ödemiş'te şehitleri anma etkinliği kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi
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Ödemiş'te şehitleri anma etkinliği kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi

18.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:02
Ödemiş'te şehitleri anma etkinliği kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi

Ödemiş Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinliği kapsamında rahvan at yarışları düzenledi.

Ödemiş Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinliği kapsamında rahvan at yarışları düzenledi.

Yarışma öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşının okunmasının ardından Çanakkale şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Yarışlar, Günlüce Mahallesi Rahvan At Yarış alanında Türkiye'nin bir çok kesiminden iştirak eden 200 at sahibinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş 18 Mart tarihinin önemli bir gün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de 'Çanakkale Geçilmez'i tarihe yazan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Teröre karşı mücadelesini son nefesine kadar devam eden askerler, polis, öğretmen, sivil tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, sevgiyle anıyoruz. Onların anısını yaşatmak üzere de Türk'ün töresinde var olan at sevgisini ve rahvan at yarışını gerçekleştirdik."

200 at sahibinin katılım sağladığı Rahvan At Yarışında 6 kategoride dereceye giren atların sahiplerine Türk bayrağı ve kupaları takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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