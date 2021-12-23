Ödemiş'te Şehit Gökhan Kirazlı Ortaokulu'na kütüphane açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Ödemiş Şehit Gökhan Kirazlı Ortaokuluna 5 bin kitaplık kütüphane açıldı.

Kaymakam Fatih Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü ve Ödemiş Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali Öz'ün katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Kaymakamı Aksoy, yaptığı konuşmada 6 Eylül 2021'de 56 öğrenci ile eğitim öğretime başlanan 12 derslikli Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun kütüphaneye kavuştuğunu belirtti.

Kütüphanenin 85 metrekare alana kurulduğunu, 36 kişi oturma kapasiteli olduğunu bildiren Aksoy, Ödemiş Ticaret Borsası ve hayırseverlerin katkılarıyla 5 bine yakın kitap temin edildiğini ayrıca Zeka Oyunları Köşesi oluşturulduğunu aktardı.

Kütüphane yerinin fiziki iyileştirmelerinin okul ve Okul Aile Birliği destekleriyle yapıldığını kaydeden Aksoy, raf, kitaplık, masa ve sandalyelerin ise MEB desteğiyle Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde üretildiğine işaret etti.