Ödemiş'te Şehit Gökhan Kirazlı Ortaokulu'na kütüphane açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödemiş'te Şehit Gökhan Kirazlı Ortaokulu'na kütüphane açıldı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Ödemiş Şehit Gökhan Kirazlı Ortaokuluna 5 bin kitaplık kütüphane açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Ödemiş Şehit Gökhan Kirazlı Ortaokuluna 5 bin kitaplık kütüphane açıldı.

Kaymakam Fatih Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü ve Ödemiş Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali Öz'ün katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Kaymakamı Aksoy, yaptığı konuşmada 6 Eylül 2021'de 56 öğrenci ile eğitim öğretime başlanan 12 derslikli Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun kütüphaneye kavuştuğunu belirtti.

Kütüphanenin 85 metrekare alana kurulduğunu, 36 kişi oturma kapasiteli olduğunu bildiren Aksoy, Ödemiş Ticaret Borsası ve hayırseverlerin katkılarıyla 5 bine yakın kitap temin edildiğini ayrıca Zeka Oyunları Köşesi oluşturulduğunu aktardı.

Kütüphane yerinin fiziki iyileştirmelerinin okul ve Okul Aile Birliği destekleriyle yapıldığını kaydeden Aksoy, raf, kitaplık, masa ve sandalyelerin ise MEB desteğiyle Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde üretildiğine işaret etti.

Ödemiş'te Şehit Gökhan Kirazlı Ortaokulu'na kütüphane açıldı

Ödemiş'te Şehit Gökhan Kirazlı Ortaokulu'na kütüphane açıldı

Ödemiş'te Şehit Gökhan Kirazlı Ortaokulu'na kütüphane açıldı

Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! Dehşet anları kamerada

Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! Dehşet anları kamerada

 Osmaniye'de tüyleri diken diken eden olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı

Osmaniye'de tüyleri diken diken eden olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title