Ödemiş'te satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA) Ödemiş Şubesi tarafından çevrim içi düzenlenen öğrenciler arası satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödemiş Öğretmenevindeki ödül töreninde konuşan TÜGVA Ödemiş Şubesi Başkanı Mustafa Köksoy turnuvanın geçen hafta sonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Vakıf olarak gençliğin geleceği için etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Köksoy, "Pandemi koşulları olması nedeniyle, sanal ortamda bu etkinliği yapmak zorunda kaldık. Ama normalleşmeyle birlikte buna benzer sportif etkinliklerini salonlarda hep birlikte bir arada gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü satrancın en eski zeka oyunlarından olduğunu ifade ederek, turnuvada başarı sağlayanları tebrik etti.

Dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerindeki öğrencilere tablet verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp