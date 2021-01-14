Ödemiş'te sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı.
İlçede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Oktay Okuş'a yapıldı.
Hastanenin aşı odasında gerçekleştirilen uygulama sonrası Başhekim Okuş, gazetecilere, salgın sürecinde aşının önemli bir silah olduğunu söyledi.
Hastanede 15 aşı odası hazırladıklarını hatırlatan Okuş, "Hekim görevlendirmemizi yaptık. Kurallara uyarak hastalarımız içeri tek tek alınıyor ve izolasyon kapsamında aşılanıyorlar." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp