Ödemiş'te sağlık çalışanları trafoların üzerine resmedildi
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Ödemiş'te sağlık çalışanları trafoların üzerine resmedildi

30.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:07
Ödemiş'te sağlık çalışanları trafoların üzerine resmedildi

İzmir'in ödemiş ilçesinde, sağlık çalışanlarının figürleri trafo duvarlarına resmedildi.

İzmir'in ödemiş ilçesinde, sağlık çalışanlarının figürleri trafo duvarlarına resmedildi.

Türk El Sanatları Kaligrafi Sanatçısı Muratcan Bölce, Ödemiş Belediyesi ile Gediz A.Ş iş birliğinde yapılan çalışmada, Atatürk Mahallesi Denizciler Sokağı üzerinde bulunan trafo duvarlarına, süsleme sanatıyla sağlık çalışanlarının figürlerini çizdi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde büyük emek harcadıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının kahramanı olduğunu ifade eden Eriş, "Onların özverili olağanüstü güç harcayarak yaptığı çalışmalar takdire şayan. Alkışla, teşekkürle ödenecek gibi değil. Sağlıkçılarımızı onurlandırmak amacıyla Gediz A.Ş'nin trafo duvarlarını sağlık çalışanlarımızın duvar süsleme sanatıyla renklendirdik. Ayrıca bugüne kadar kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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