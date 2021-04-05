Ödemiş'te sağlık bilimleri fakültesi eğitime açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ödemiş'te sağlık bilimleri fakültesi eğitime açılacak

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel
Ödemiş'te sağlık bilimleri fakültesi eğitime açılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulunun sağlık bilimleri fakültesine dönüşeceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulunun sağlık bilimleri fakültesine dönüşeceğini bildirdi.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık yüksekokulunun fakülteye dönüşmesini uzun süredir takip ettiklerini ve hayata geçmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bu dönüşümün Ödemiş ve Küçükmenderes havzasına büyük katkı sunacağını kaydeden Dağ, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve özellikle pandemi sürecinde bunun her zamankinden daha fazla önemli olduğunu gördük. Bu salgında Türkiye sağlık altyapısındaki başarısı ile tüm dünyanın takdirini kazanmış ve bu alanda örnek ülke olmuştur. Ödemiş'e açılacak sağlık fakültesi de sağlık yatırımlarımızın bir devamı niteliğindedir. Bunun yanında açılacak fakültenin Ödemiş'e büyük bir canlılık ve hareketlilik getireceğine; bölgenin istihdamına ve ekonomik gelişimine katkı sunacağına inanıyorum. İlerleyen süreçte Ödemiş'in Küçükmenderes bölgesinin sağlık merkezi konumuna geleceğini düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Meral Akşener Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya İbrahim Çelikkol Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ödemiş'te sağlık bilimleri fakültesi eğitime açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:09:14. #1.16#
title