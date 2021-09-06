Ödemiş'te rahvan at yarışları rüzgar gibi geçti
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Ödemiş'te rahvan at yarışları rüzgar gibi geçti

Ödemiş'te rahvan at yarışları rüzgar gibi geçti
Bültenler - Haberler | Güncel

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen rahvan at yarışları büyük heyecana sahne oldu.

Ödemiş Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle İsmail Zeybek anısına Günlüce'deki at yarışı alanında düzenlenen yarışlara yurdun dört bir yanından 115 at katıldı. Pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen yarışlarda tribünler doldu. Yarışlar büyük heyecana sahne oldu. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Mustafa Küçükmeral, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis ve ilçe protokolü yarışları birlikte takip etti.

Baş, baş altı, büyük orta ve küçük orta, dört yaşlı taylar, üç yaşlı tay ve İthal A Grubu kategorilerindeki yarışlarda zorlu ve seyir zevki yüksek mücadeleler yaşandı. Yarışlarda birinci olan at sahiplerine Türk Bayrağı armağan edildi. Birinci olanlar sevinci davul zurna eşliğinde yaşadı. Dereceye girenlere Başkan Mehmet Eriş ve protokol üyelerince kupa takdim edildi. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Mustafa Küçükmeral, Başkan Mehmet Eriş'e geleneksel sporlara sunduğu katkılar için plaket takdim etti.

"Gelenekten geleceğe"

Başkan Mehmet Eriş, "Kurtuluş coşkumuzu bugün de geleneksel rahvan at yarışı ile yaşadık. İsmail Zeybek anısına düzenlediğimiz yarışlarda atlarımız rahvan koştu. Atın üzerinde seyir halindeyken bir fincan kahve dökülmeden kolaylıkla içilebilir şeklinde anlatılan, iki canlının eşsiz uyumu geleneksel rahvan at yarışlarımız Günlüce'de festival havasında geçti. Yurdumuzun dört bir yanından güzel bir katılımla yarışlarımız güzel mücadelelere sahne oldu. Katılan herkesin ayağına sağlık, dereceye giren atların sahiplerini ve binicilerini kutluyorum. Geleneksel sporlarımızı geleceğe taşımaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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