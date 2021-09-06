Ödemiş'te rahvan at yarışları düzenlendi

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında rahvan at yarışları yapıldı.

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında rahvan at yarışları yapıldı.

Günlüce At Yarışı Alanında, Ödemiş Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından 110 rahvan yarış atı katıldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, AA muhabirine, merhum rahvan gönüllüsü İsmail Zeybek anısına düzenlenen yarışların kurtuluş coşkusu ve festival havasında geçtiğini söyledi.

Eriş, Ödemiş Belediyesi olarak ata sporu olan rahvan at yarışlarını sürdüreceklerini aktardı.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Mustafa Küçükmeral ise 7 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışların ilçeye heyecan getirdiğini belirtti.

Yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren isimlere protokol üyeleri tarafından kupa ve para ödülleri takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp