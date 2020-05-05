Ödemiş'te polisler kendi imkanlarıyla topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıttı
05.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:56
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları, kendi imkanlarıyla topladıkları yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları, kendi imkanlarıyla topladıkları yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Aldıkları erzakları paketleyen polisler, bunların ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağladı. Polisler ayrıca ihtiyaç sahibi çocuklara da ayakkabı desteğinde bulundu.
Kaynak: AA