Ödemiş'te polisler kendi imkanlarıyla topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları, kendi imkanlarıyla topladıkları yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları, kendi imkanlarıyla topladıkları yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Aldıkları erzakları paketleyen polisler, bunların ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağladı. Polisler ayrıca ihtiyaç sahibi çocuklara da ayakkabı desteğinde bulundu.

Kaynak: AA