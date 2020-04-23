Ödemiş'te polis konvoyu
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Ödemiş, Polis, Haber

Ödemiş'te polis konvoyu

Ödemiş'te polis konvoyu İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kapsamında düzenlediği polis konvoyu, Ödemiş'te de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da gerçekleştirildi.

23.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:56
Ödemiş'te polis konvoyu

Ödemiş'te polis konvoyu

İZMİR - İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kapsamında düzenlediği polis konvoyu, Ödemiş'te de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, Ödemiş'in cadde ve sokaklarında siren çalarak ilerlerken, Ödemişliler 155'i telefon yağmuruna tutarak konvoyun devam ettirilmesini istedi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın düzenlediği etkinlik kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında vatandaşlara sürpriz yaparak araç konvoyu oluşturdu. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünün Hükümet Meydanı'ndaki binası önünde Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, Ödemiş'in cadde ve sokaklarında siren çalarak ilerledi. Konvoyda polis otolarının yanı sıra Çevik Kuvvet'e ait TOMA da yer aldı. Polis konvoyu havadan görüntülendi. Ödemiş Emniyetinin konvoyu bayramı evde kutlayan Ödemişlileri heyecanlandırdı. Vatandaşlar sokaklarına siren çalarak giren polis araçlarını balkonlarda Türk bayraklarıyla ve alkışlarla selamladı. Araç konvoyunu heyecanla karşılayan Ödemişliler, 155'i telefon yağmuruna tutarak konvoyun devam ettirilmesini istedi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amiri Seyit Boztoprak, ilçede yaşayan çocukların evlerine giderek Türk bayrağı ve şeker ikram etti.

Ödemiş'te polis konvoyu

Kaynak: İHA

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