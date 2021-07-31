Ödemiş'te polis ekiplerinin ormanlık alanlardaki denetimleri sürüyor
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri uygulama yaptı.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri uygulama yaptı.
Ormanlık alanlara çıkmak isteyen kişilere GBT sorgusu yapan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların girişine izin vermedi.
İlçede eş zamanlı tüm bölgelerde uygulama gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp