Ödemiş'te pedallar kurtuluş bayramı için çevrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödemiş'te pedallar kurtuluş bayramı için çevrildi

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te pedallar kurtuluş bayramı için çevrildi

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi.

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi.

Ödemiş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bisiklet turuna katılanlar, Hükümet Konağı ve Ödemiş- İzmir kara yolunu takip ederek İlk Kurşun Anıtı'na kadar 12 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Bazı bisiklet gönüllüleri de çocuklarıyla turu tamamladı.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bugün bisiklet gönüllüleri, Ödemiş için anlamlı bir yer olan Kuvayımilliye ateşinin yakıldığı İlk Kurşun Anıtı'na kadar pedal çevirdiler. Katılımcılar teşekkür ediyorum. Selin öğretmenimiz de pedal yerine pateniyle buraya kadar gelmeyi başardı." diye konuştu.

Selin Avcı ise bisiklet yerine çok sevdiği patenle çıkmayı tercih ettiğini belirterek, "Farkındalık yaratmak için tura patenle katıldım. Milli duygularımızın ön plana çıktığı önemli bir organizasyon oldu." dedi.

Bisiklet gönüllülerinden Muratcan Bölce de arkadaşlarıyla anlamlı bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ertuğrul Gazi Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yeşim Salkım Müge Anlı Amelia Hamlin Ferhan Şensoy
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Turgut Özal Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ödemiş'te pedallar kurtuluş bayramı için çevrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:26:31. #1.12#