Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Ödemiş'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
22.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:00
Ödemiş'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Süleyman Demirel Mahallesi Şehit Adnan Menderes Bulvarında Mehmet A'nın kullandığı 35 ZRH 56 plakalı otomobille, Hilmi Dedebaş (19) yönetimindeki 35 ZMJ 25 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA