Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Haberler » Güncel » Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı - Haber

Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Ödemiş'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

22.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:00
Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Süleyman Demirel Mahallesi Şehit Adnan Bulvarında Mehmet A'nın kullandığı 35 ZRH 56 plakalı otomobille, Hilmi Dedebaş (19) yönetimindeki 35 ZMJ 25 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler