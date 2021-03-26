Ödemiş'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Ödemiş'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Gölcük Mahallesi yolu Derinburnu mevkisinde, Ferdun G. yönetimindeki 35 ZV 1354 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Sezgin U, yaralandı.

112 Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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