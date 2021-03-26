Ödemiş'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Gölcük Mahallesi yolu Derinburnu mevkisinde, Ferdun G. yönetimindeki 35 ZV 1354 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Sezgin U, yaralandı.
112 Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp