Ödemiş'te otomobil çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Ödemiş'te otomobil çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş'te otomobil çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil çaldığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil çaldığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Taksim Sokak'ta bir kişiye ait otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, otomobilin bulunduğu sokağa ticari taksiyle geldiğini belirledikleri şüpheliler O.Y. ve C.K'yi yakaladı.

Zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

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