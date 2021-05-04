Ödemiş'te örtü altı sera desteğiyle iyi tarım uygulamasında ilk hasat
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Ödemiş'te örtü altı sera desteğiyle iyi tarım uygulamasında ilk hasat

Ödemiş'te örtü altı sera desteğiyle iyi tarım uygulamasında ilk hasat
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Ödemiş Belediyesi, örtü altı tarım destekleriyle kurulan serada ilk hasadını gerçekleştirdi.

Ödemiş Belediyesi, örtü altı tarım destekleriyle kurulan serada ilk hasadını gerçekleştirdi.

Konaklı Mahallesinde bulunan 1500 metrekare atıl alanda iyi tarım uygulamaları kapsamında kurulan serada ilk hasat çalışması yapıldı.

Gazetecilere uygulamanın gerçekleştiği serada açıklama yapan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediyenin Tarımsal Hizmetler birimindeki teknik çalışanlar ve belediye personelinin gayretleriyle bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Eriş iyi tarımı Ödemiş'te hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "İyi Tarım Uygulamasının hasat günündeyiz, erken olgunlaştıkları için salatalık, biber ile hasada başladık. Arkadaşlarımı kutluyorum iyi bir örnek oldukları için, bölgemiz insanları da buradan bir gelir elde ediyor." dedi.

Ödemiş halkına tarımdaki destekleri hatırlatan Eriş, "Yetiştiriciler bu işi çok iyi yapabilirler, ekonomik gücü yetiyorsa bunun için destekler var ya da bir kaç kişi bir araya gelip birlikte bu işi yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Başkan Eriş, Konaklı mahallesinde, serada çalışarak evine katkı sağlayan kişilere istihdam sağladıkları için mutlu olduklarını belirterek, serada, salatalık, domates, biber ve patlıcan gibi her mutfağa girebilecek ürünleri yetiştirdiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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