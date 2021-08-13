Ödemiş'te ortak temizlik operasyonu
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Ödemiş'te ortak temizlik operasyonu

Ödemiş'te ortak temizlik operasyonu
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'nin işbirliğiyle kentte adım adım temizlik operasyonu düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın temizlik işçilerinin katılımlarıyla düzenlenen çalışma erken saatlerde kentin farklı noktalarındaki cadde ve sokaklarda başladı. Ödemiş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen toplu süpürme çalışması ile sokaklar tertemiz oluyor.

Moloz temizliği de yapılıyor

Her iki belediyenin araçlarıyla yol temizliğinin yanı sıra ot moloz temizliği ve ot temizliği de yapılıyor.14 Ağustos Cumartesi günü de devam edecek ortak temizlik operasyonuna toplam 62 personel katılırken çalışmalarda 4 kamyon, 2 kepçe, 2 traktör, 2 tanker, 2 fırçalı araç, 4 ot biçme tırpanı ve ekibi görev alıyor. Çalışmalar 15 farklı bölgede gerçekleştiriliyor.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile temizlik çalışmalarında da güç birliği içerisindeyiz. Bu güzel birlikteliğin ve uyumun bir yansıması olarak ortaklaşa toplu temizlik operasyonu düzenledik. İzmir Büyükşehir Belediyemizin ekipleriyle Belediyemizin Temizlik İşleri ekipleri omuz omuza cadde ve sokaklarımızı temizledi. Kadın temizlik işçilerimizin de emekleriyle sokaklarımız ve caddelerimiz tertemiz oldu. İki gün olarak planladığımız çalışmalar Cumartesi günü de yapılacak. Ortaklaşa çalışmalar bundan sonra da devam edecektir.

"Temiz tutmak hepimizin görevi"

Temizlemek elbette görevimiz ama temiz tutmak hepimizin görevi. Bu sıcak günlerde ekiplerimizin özveriyle sürdürdüğü çalışmalara en güzel destek ortak yaşam alanlarımızın temiz kalmasını sağlamaktır. Unutmayalım ki en güzel temizlik hiç kirletmemektir" dedi.

Kaynak: Bültenler

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
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