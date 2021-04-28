Ödemiş'te ormanlık alanda 600 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Ödemiş'te ormanlık alanda 600 kök Hint keneviri ele geçirildi

Ödemiş'te ormanlık alanda 600 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda ekili 600 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda ekili 600 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lübbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 600 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint keneviri yetiştirmede kullanılan su sistemine el kondu.

Olaya ilişkin H.G, gözaltına alındı. H.G'nin mahalleye dışarıdan geldiği ve burada ikamet etmediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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