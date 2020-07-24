Ödemiş'te orman yangını (4)
BAKAN PAKDEMİRLİ YANGINI HAVADAN DENETLEDİ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınını havadan denetledi.
24.07.2020 22:18 | Son Güncelleme: 24.07.2020 22:22
BAKAN PAKDEMİRLİ YANGINI HAVADAN DENETLEDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınını havadan denetledi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, Bakan Pakdemirli yangın bölgesinde helikopterle inceleme yaptı.
Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir)
Kaynak: DHA