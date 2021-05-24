Ödemiş'te orman yangını
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Ödemiş'te orman yangını

Ödemiş'te orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Ödemiş (İzmir) - Haberler | Güncel

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahrandı mevkii, TOKİ konutları arkasındaki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazilerine sıçradı. Bölgeye, 1 söndürme helikopteri ve 4 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.Geçen yıl 24 Temmuz'da aynı yere 100 metre mesafede yangın çıkmış, 2,6 hektarı tarım arazisi, kalanı ise orman toplam 10,47 hektar alan zarar görmüştü.


Ödemiş'te orman yangını
Ödemiş'te orman yangını
Ödemiş'te orman yangını
Ödemiş'te orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ödemiş (İzmir)

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