Ödemiş'te orman yangını
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Ödemiş'te orman yangını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

24.07.2020 19:50 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:55

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

Ödemiş'te orman yangını

Kaynak: AA

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