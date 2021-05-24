ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI

İzmir Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2 saatlik çaba sonucunda söndürüldü.

İzmir Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektar tarım arazisi ile 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın arazisine sıçrayan İsmail Beren, İnşallah yakanlardan hesap sorarlar. Binlerce hayvan gitti dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı