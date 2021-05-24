ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI
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ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI

ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2 saatlik çaba sonucunda söndürüldü.

İzmir Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektar tarım arazisi ile 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın arazisine sıçrayan İsmail Beren, İnşallah yakanlardan hesap sorarlar. Binlerce hayvan gitti dedi.

ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI
ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI
ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI
ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI
ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI
ÖDEMİŞ'TE ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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