Ödemiş'te orman yangını (1)
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Ödemiş'te orman yangını (1)

Ödemiş'te orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlattı. 

Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz, orman işçileriyle sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.


Ödemiş'te orman yangını (1)
Ödemiş'te orman yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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