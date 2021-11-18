Ödemiş'te okullar ara tatil sonrası için dezenfekte ediliyor - Haberler
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Ödemiş'te okullar ara tatil sonrası için dezenfekte ediliyor

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Ödemiş'te okullar ara tatil sonrası için dezenfekte ediliyor

Ödemiş Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri için ara tatil dönemi ile birlikte okullardaki dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.

2020 yılının ilk günlerinden bu yana kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Ödemiş Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarıyla kent genelindeki okulları ara tatil dönemi sonrası döneme hazırlıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarla derslikler, koridorlar, idareci ve öğretmen odaları ile tüm ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Pandemi öncesi dönemde çocuk oyun gruplarının dezenfeksiyonu ile başladıkları çalışmaları Koronavirüs salgınının yurdumuzda da görülmesiyle kent geneline yaydıklarını hatırlatan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Yarınlarımız olan çocuklarımızın ve onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha temiz, hijyenik ve güvenli ortamlarda eğitimi sürdürmesi için ilçe genelindeki okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okullarımızın tüm ortak kullanım alanları ekiplerimizce dezenfekte ediliyor. Bir eğitimci olarak eğitimin yüz yüze sürdürülmesinin önemini hep dile getiriyorum. Bu anlamda okullarımızda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de koordineli şekilde dezenfeksiyon çalışmalarımız sürecektir. Bu çalışmalara en güzel destek her yaştan hemşehrimizin salgın tehlikesine karşı önlemlerini eksiksiz şekilde yerine getirmesidir" dedi.

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