Ödemiş'te Okul Öncesi Güvenlik Önlemleri Toplantısı

Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı nedeniyle ilçedeki okullarda yeni güvenlik önlemlerinin alınacağını bildirdi.



Ödemiş Belediyesi Konferans Salonu'nda, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Yüzbaşı Mustafa Hüyüktepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel, Şöförler Odası temsilcileri ile okul aile birlikleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Ateşoğlu, güvenlik ile ilgili durumlarda geçmişteki tecrübeler ışığında yeni önlemleri hayata geçireceklerini ifade etti.



Okul müdürleri ve okul aile birliklerinin güvenlik birimleriyle iletişimde olması gerektiğini vurgulayan Ateşoğlu, şöyle konuştu:



"Okul güvenliğinin sağlanmasına, emniyet güçleri bir yere kadar yetebilir. Öğrenci okula girdikten sonra okul içerisinde de güvenliğinin sağlanması okul müdürlüklerine, okul aile birliklerine düşer. Okul müdürlerimizin, okul aile birliği başkanlarımızın kendi okullarındaki birimlerle sıkı ilişkide olması gerekir. Okul güvenliği konusunda koordinatör memur ya da amirlerle her ay okul birimlerinin güvenlik toplantısı yapmalarını istiyorum."



Ateşoğlu, okullardaki güvenlik kamera sisteminin teknik imkanlar elverdiği ölçüde entegre edilmesi gerektiğine dikkati çekti.