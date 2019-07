Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan öğrenciler İ.P. (16) arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 7'nci duruşmasında daha önce ifade vermeyen 1 tanık dinlendi.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, 3 yıldır görev yaptığı okuldaki odasında, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Okul müdürü Ayhan Kökmen'in göğsüne doğru ateşlenen fişekten birinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan B.Y.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan U.Y.'nin babası B.Y. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci de aynı davada yardım ve yataklık suçundan sanık olarak yer aldı.

YEDİNCİ DURUŞMA

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın yedinci duruşması bugün görüldü. Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve B.Y., duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ve yakınları da duruşmada hazır bulundu. Bugünkü duruşmada, daha önce dinlenmeyen 1 tanık ifade verdi. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için 20 Ağustos 2019 tarihine ertelendi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşma bitiminde adliye önünde açıklama yapan Avukat Süleyman Coşkun, "Bugünkü duruşmada dinlenmeyen bazı tanıklardan biri daha dinlendi. Şu aşamada dosyada yaklaşık 40'a yakın tanık dinlenmiş durumda. Tanık dinlenme aşamasının son kısmına gelindi. İki, üç tanık kaldı. Duruşma 20 Ağustos tarihine ertelendi. Duruşma, adli tatilde görülecek. Dosyanın önemi ve tutuklu sanıkların olması sebebiyle, duruşma adli tatilde görülecek. Bugünkü duruşmada, tanık ifadesinin alınmasının dışında bizim talebimiz üzerine olaydan bir gün önce yani 14 Aralık 2017 tarihinde sanıkların yaşadığı Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki kahvehanede ve kahvehanenin karşısındaki metruk okul binasının bahçesinde bu işin planlandığına dair bir takım iddialar ve kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri olay tarihi itibarıyla jandarma tarafından alınmış. Ancak hava karanlık ve görüntü kalitesi çok iyi değil. Toplam 7 kişi okul bahçesinde, bu işi planlamak için oraya geldikleri görülmekte, bunların içinde sanıkların da olduğu bizce aşikar. Ancak görüntü kalitesi çok yüksek olmadığı için bu kişilerin olduğu tespit edilememiştir. Bu duruşmada görüntülerin Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek iyileştirilmesi ve dosyadaki sanıklarla bu kişilerin vücut yapılarının uyumlu olup olmadığının belirlenmesine karar verildi. Bu şekilde bir iyileştirme yapıldığında bizce sanıkların suçu sabit olacak. Çünkü sanıklardan baba konumundaki kişi orada olmadığını, toplantıya katılmadığını iddia ediyor. Yapılacak inceleme ile bu savunma da çürüyecektir. Biz adaletin yerini bulması ve eğitim şehidimizin kanının yerde kalmaması için hukuki olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA