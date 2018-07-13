Ödemiş'te Okul Müdürünün Öldürülmesi Davası

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada öğrenciler İ.P. ve U.Y. ile U.Y'nin babası hakim karşısına çıktı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi meslektaşları, öğrencileri tarafından öldürülen Ayhan Kökmen'in altında "şiddete hayır" yazan fotoğraflarını adliye bahçesine yerleştirdi.

Eğitim Bir-Sen Ödemiş Şubesi adına basın açıklaması yapan Mahmut Altay, öğretmenlere yönelik şiddetin kendilerini endişelendirdiğini belirterek "Şiddetin fiziki ve psikolojik hasarı, sadece maruz kalan eğitimcinin hayatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, başta aileleri ve öğrencilerine olumsuz yansımalarıyla eğitim düzenini de etkilemektedir." dedi.

Daha sonra adliye bahçesinde bekleyen kalabalık duruşma salonuna geçti.

Duruşmaya tutuklu sanıklar İ.P. ve U.Y. ile U.Y'nin babası B.Y, öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen, meslektaşları ve taraf avukatları katıldı.

Basına kapalı yapılan 7 saatlik duruşmada, tutuklu sanıklar İ.P. ile U.Y ve babası B.Y'nin tutukluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 16 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi.

Duruşma sonrası açıklamalar

Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, son günlerde idam konusunun tartışıldığını hatırlatarak "Bu tür suçlar için idam cezasının getirilmesini istiyorum." dedi.

Müşteki avukatı Süleyman Coşkun ise Ayhan Kökmen'in eğitim şehidi olduğunu ifade ederek "Davada 5 sanık var, Sanıklardan 4'ü 18 yaşından küçük öğrenciler, 1'i de öğrencinin babası. Eylemi gerçekleştiren 2 öğrenci ve birinin babası tutuklu. Diğer 2 sanık da yardım etmekle suçlanıyor, onlar da tutuksuz yargılanıyor." dedi.

Olay

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de, daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, olay günü öğrenim gördükleri Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'e makamında silahlı saldırıda bulunarak öldürdükleri gerekçesiyle İ.P. ve U.Y. ile onları azmettirdikleri gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.