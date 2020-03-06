Ödemiş'te öğrencilere deprem eğitimi
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Ödemiş'te öğrencilere deprem eğitimi

Ödemiş'te AFAD ekipleri tarafından öğrencilere deprem simülasyon tırında eğitimi verildi.

06.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:21
Ödemiş'te öğrencilere deprem eğitimi

'te ekipleri tarafından öğrencilere simülasyon tırında eğitimi verildi.

"Afete Hazır " projesi kapsamında Ulus Meydanına deprem simülasyon tırı getirildi.

Burada AFAD İzmir ekibi uzmanları öğrencilere deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Öğrenciler daha sonra deprem anını deneyimledikleri simülasyon tırına bindi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Ödemiş'te öğrencilere deprem eğitimi
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