Ödemiş'te öğrencilere deprem eğitimi

06.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:38

Ödemiş'te AFAD ekipleri tarafından öğrencilere deprem simülasyon tırında eğitimi verildi.

"Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında Ulus Meydanına deprem simülasyon tırı getirildi.

Burada AFAD İzmir ekibi uzmanları öğrencilere deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Öğrenciler daha sonra deprem anını deneyimledikleri simülasyon tırına bindi.

Kaynak: AA