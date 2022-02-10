Ödemiş'te öğrenciler için okul bahçelerine kar taşındı - Haberler
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Ödemiş'te öğrenciler için okul bahçelerine kar taşındı

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş'te öğrenciler için okul bahçelerine kar taşındı

Ödemiş'te belediye ekipleri tarafından bazı okulların bahçelerine kamyonla kar getirildi.

ULUS, BARTIN (AA) - Ödemiş'te belediye ekipleri tarafından bazı okulların bahçelerine kamyonla kar getirildi.

Ödemiş Belediyesi ekipleri, öğrencilere kar sevinci yaşatmak amacıyla Özdemir Atasoy İlkokulu, Ödemiş Belediyesi Gündüz Bakımevi ile Salı Pazarı ve Ulus Meydanına kamyonlarla kar bıraktı.

Kar sürpriziyle karşılaşan öğrenciler, bahçede keyifli zaman geçirdi.

Ödemiş'te öğrenciler için okul bahçelerine kar taşındı

Ödemiş'te öğrenciler için okul bahçelerine kar taşındı

Ödemiş'te öğrenciler için okul bahçelerine kar taşındı

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş Belediyesi, Ulus, Salı, kar, Güncel, Haberler

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