Ödemiş'te öğrenciler için okul bahçelerine kar taşındı
AA, Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş'te belediye ekipleri tarafından bazı okulların bahçelerine kamyonla kar getirildi.
ULUS, BARTIN (AA) - Ödemiş'te belediye ekipleri tarafından bazı okulların bahçelerine kamyonla kar getirildi.
Ödemiş Belediyesi ekipleri, öğrencilere kar sevinci yaşatmak amacıyla Özdemir Atasoy İlkokulu, Ödemiş Belediyesi Gündüz Bakımevi ile Salı Pazarı ve Ulus Meydanına kamyonlarla kar bıraktı.
Kar sürpriziyle karşılaşan öğrenciler, bahçede keyifli zaman geçirdi.