Ödemiş'te narkotik polisi torbacılara göz açtırmıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde narkotik ekiplerinin son iki haftada düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde narkotik ekiplerinin son iki haftada düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son iki haftada ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda yaklaşık 200 gram metamfetamin, 3 kilogram esrar ve çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirdi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı