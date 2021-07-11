Ödemiş'te narkotik polisi torbacılara göz açtırmıyor
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Ödemiş'te narkotik polisi torbacılara göz açtırmıyor

Ödemiş'te narkotik polisi torbacılara göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde narkotik ekiplerinin son iki haftada düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde narkotik ekiplerinin son iki haftada düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son iki haftada ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda yaklaşık 200 gram metamfetamin, 3 kilogram esrar ve çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirdi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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