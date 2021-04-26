Ödemiş'te MHP İlçe Başkanlığının ramazan kolisi dağıtımı devam ediyor

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir genelinde ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 50 bin koli dağıttıklarını belirtti.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir genelinde ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 50 bin koli dağıttıklarını belirtti.

Partisinin Ödemiş İlçe Teşkilatının ramazan ayı kapsamında erzak dağıtımını organize ettiği Anafartalar Mahallesindeki depoda incelemelerde bulunan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada salgın nedeniyle insanların zor günlerden geçtiğini, her şeye rağmen bu süreci en az kayıpla atlatan ülkeler arasında yer aldıklarını söyledi.

Ramazandan sonra bu salgının üstesinden gelmeyi umduklarına işaret eden Şahin, Türk milliyetçileri olarak zor günlerde insanların yanında olma mecburiyetlerinin bulunduğunu aktardı.

Şahin, "İzmir'in 30 ilçesinde erzak dağıtım faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Şu anda dağıttığımız 50 bin koli oldu. Ramazan sonuna kadar insan ayrımı yapmadan dağıtmaya devam edeceğiz." dedi.

MHP Ödemiş İlçe Başkanı Oktay Akıllı da ilçede hayırseverlerin de desteğiyle 585 koli dağıttıklarını, bu ay içinde de durmaksızın dağıtımı sürdüreceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp