Ödemiş'te meyve ağaçlarının bulunduğu 2 dekarlık bahçe yandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu 2 dekarlık bahçe yandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu 2 dekarlık bahçe yandı.
Alınan bilgiye göre, Çaylı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Mehmet Ali Eşmeli'ye ait, içinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 2 dekarlık bahçe yandı.
Yangında, Süleyman Divrik'e ait park halindeki minibüs de kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp