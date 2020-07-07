Ödemiş'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası uygulandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere para cezası uygulandı.
07.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:53
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere para cezası uygulandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hürriyet Mahallesindeki bir kahvehanede denetim yaptı.
Denetim sırasında sosyal mesafe kuralına uymadan okey oynadığı tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.
Kaynak: AA