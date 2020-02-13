Ödemiş'te kırsal turizm forumu düzenlendi

13.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:34

Ödemiş'te kırsal turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı bir forum düzenlendi.

Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen forumda ilçenin doğal güzellikleri, arkeolojik değerleri, tarihi, kültürel ve kırsal mirası, tarım ve hayvancılık ürünleri ile yöresel lezzetleri ele alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçenin her mahallesinde ayrı bir zenginliğin bulunduğunu, bu doğal güzelliği bir zenginlik olarak sunmak istediklerini ifade etti.

Köy Koop Başkanı Neptün Soyer ise Ödemiş ve Küçük Menderes havzasının tarım açısından önemli bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, turistik anlamda Birgi'de muhteşem çalışmaların yapıldığını, bunun yaygınlaşması gerektiğini belirtti.

Forumda Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Baykal, kırsal turizmle ilgili bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Baykal, "İzmir in dağlarını, ovalarını, köylerini, ilçelerini tanımak durumundayız. Ben de çalışma alanı olarak kırsal turizmi seçtim. Kırsal turizm benim için olmazsa olmaz oldu. Çünkü kırsal kültürü yani halk kültürünü çok seven, ona inanan bir insanım. Kent kültürü gelip geçicidir. Unutulur ama halk kültürü ve kırsal kültür bir bütündür." ifadelerinde bulundu.

Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim Zurnacı ise sürdürülebilir kırsal turizm planlaması ve yönetimi konusunda model önerilerinde bulundu.

Kaynak: AA