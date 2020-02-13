Ödemiş'te Kırsal Turizm Forumu

13.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:28

Ödemiş Kent Konseyi ve Kırsal Turizm Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen forumda Efeler Yolu projesinin bölgede ortaya çıkardığı heyecan vurgulandı.

Efeler Yolu heyecanı

Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Kırsal Turizm Forumu'nda konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, kırsal alan tanımının önemine vurgu yaparak Ödemiş'in 99 mahallesinin bu anlamda ayrı ayrı özellikler taşıdığını, Efeler Yolu projesinin de bu potansiyelin harekete geçmesi açısından heyecan verici olduğunu belirtti. Eriş, Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerinde turizm potansiyeli yüksek, önemli kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri barındıran köyleri birbirine bağlayan yürüyüş rotası olan Efeler Yolu'nun kırsal turizmin gelişimine büyük katkı sunacağını ifade etti. Yerel yönetim olarak da kentin simge ürünleri için kırsal mahallelerde festivaller düzenleyerek kırsal turizmin öncüsü olmayı hedeflediklerini belirten Eriş, kentte turizmin gelişimi adına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle geleceğe yön vermek istediklerini söyledi.

Tarımsal üretimin kırsal turizmin önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Köy-Koop olarak kırsal turizmin gelişmesine katkı sunacak tüm çalışmalara kentteki üretici kooperatifleri ile birlikte destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Kırsal turizmin klasik anlamda bir turist ağırlama olmadığını, kentlerde yaşayanların özlemini duyduğu kırsal hayatı deneyimlemelerinin sağlanacağını aktaran Soyer, kırsal turizmin tüm yönleriyle üreticiye tanıtılmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

"Ödemiş kırsal turizm için biçilmiş kaftan"

Kırsal coğrafyada kırsal turizmin gücü ve önemi üzerine bir sunum gerçekleştiren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Baykal, Ödemiş'in sahip olduğu özelliklerle kırsal turizm açısından biçilmiş kaftan olduğunu hatırlattı. Baykal, Ödemiş'in kırsal kültürü ve coğrafyasından kırsal turizm yoluyla maksimum şekilde yararlanmak için yaşayan-unutulmuş tüm kırsal etkinliklerin gerektiğini vurguladı. Baykal, Ödemiş Belediyesi'nin bu anlamda düzenlediği festivallerin önemli bir örnek sunduğunu belirtirken kentin coğrafi işaretli ürünü patateste de festival düzenlenebileceğini söyledi. Baykal, kırsal turizm konaklamasında ev pansiyonculuğunun olmazsa olmaz olduğunu ifade ederek yerel mutfak ve kırsal el sanatlarının özgünlüğü korunması şartıyla kırsal turizmde sahip olduğu öneme dikkat çekti. Tarımsal ürünlerin turistik ürün haline getirilmesi için yerel yönetim, kooperatifler ve odaların işbirliğinin önemini hatırlatan Baykal, konukların organik, temiz ve sağlıklı ürünlerle buluşturulmasının kırsal turizmin sürekliliğini sağlayacağını kaydetti.

Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim Zurnacı, sürdürülebilir kırsal turizmin ilçe düzeyinde planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi konusunda model önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Birgi Turizm Gönüllüsü Yaşar Günaydın, turizm destinasyon planının hazırlanması ve tanıtımı konusunda sunumlarını gerçekleştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Esra Kut Görgün de Ödemiş'te uzun süre yaptığı araştırmaların sonuçlarının ışığında hazırladığı "Kırsalda Atölyeler" adlı sunumunu paylaştı. Daha sonra Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı'nın yönetiminde gerçekleşen soru-cevap bölümünde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar kırsal turizmle ilgili soru, görüş ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler