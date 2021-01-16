Ödemiş'te karla mücadele çalışması
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Ödemiş'te karla mücadele çalışması

16.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:40
Ödemiş'te karla mücadele çalışması

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlerde yağan karın ardından belediye ekipleri yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlerde yağan karın ardından belediye ekipleri yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.

Bozdağ ve Aydın Dağı üzerindeki mahallelerde dünden bu yana etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Eriş,"Kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğu Gölcük Yaylasında ve Bozdağ Mahallesinde ekiplerimiz ve iş makinelerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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