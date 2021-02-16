Ödemiş'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beraber yolların açık tutulması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beraber yolların açık tutulması için çalışmalar devam ediyor.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye fen işleri ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını Bozdağ ve Gölcük'te sürdürdüğünü belirtti.

Sürücüleri uyaran Eriş, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz tuzlama ve kar küreme çalışmasının yanında Tekke-Kırkoluk bağlantı yolunda mahsur kalan bir tır sürücüsünün yardımına koşarak kurtarılmasını sağlamıştır. Özellikle sürücülerimizin dağ yollarında tedbirli ve dikkatli olması, mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp