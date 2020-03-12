Ödemiş'te karısını darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen eşe dava açıldı İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi Filiz T'yi darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen İbrahim T. hakkında "Eşe karşı eziyet" suçundan 8, "Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi Filiz T'yi darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen İbrahim T. hakkında "Eşe karşı eziyet" suçundan 8, "Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Aralık 2019'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden, ailesi tarafından organları bağışlanan Filiz T'nin ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

İddianamede, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesince hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, Filiz T'nin bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildiği belirtildi. Filiz T'nin vücudunun bazı yerlerinde morlukların olduğu ancak herhangi bir kırık tespit edilmediği kaydedildi. Morlukların düşme, çarpma, vurma gibi nedenlerden kaynaklanabileceği belirtilen raporda, basit tıbbi müdehaleyle giderilebilecek nitelikteki ekimozların, eşin eylemi sonucu olup olmadığını tıbben söylemenin mümkün olmadığı aktarıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporununda da travmatik bir etki sonucu ölümle ilgili delile rastlanmadığı, kadının ölümünün "menenjit, enfesalit" sonucu meydana geldiği belirtildi.

Filiz T'nin yakınlarının iddiaları

İddianamede Filiz T'nin babası O.T, kardeşleri T.T, N.G, F.S.E. ile iki küçük çocuğunun ifadelerine yer verildi.

Kadının babası O.T'nin iddianamede yer alan ifadesinde, 18 yıldır evli olan kızının darbedildiğini komşularından duyduğunu ancak kızının darbedildiğine bizzat şahit olmadığını söyledi.

Filiz T'nin erkek kardeşi T.T, ablasıyla eşi arasında geçimsizlik olduğunu, komşularından eniştesinin kardeşini darbettiğini duyduğunu, kardeşinin eşinden korktuğu için yaşadığı sıkıntıları kimseye söyleyemediğini ileri sürdü. Kız kardeşi N.G. ile olay günü Filiz T'nin evine gittiklerini anlatan T.T, baygın halde buldukları ablasını ambulansla hastaneye kaldırdıklarını anlattı.

Filiz T'nin kız kardeşlerinden N.G, ablasının sürekli eşi tarafından darbedildiğini, eniştelerinin kendileriyle görüşmelerine engel olduğunu ileri sürdü. Olaydan 2 ay önce yanına gittikleri ablasını yüzü morarmış, dudakları ve gözlerinin şişmiş halde bulduklarını iddia eden N.G, ablasının, "İbrahim, beni döve döve öldürecek" dediğini, ablasının korktuğu için polis ya da jandarmaya müracaat edemediğini savundu.

F.S.E. ise olay günü, gece geç saatlerde ablasını evinde, bitkin, zorla nefes alır ve ateşi yüksek bir şekilde bulduklarını, ablasının "Beni götür" derken birlikte yaşadıkları kayınvalidesinin ise "Bir şeyi yok" ifadelerini kullandığını iddia etti. Ablasını ambulansla hastaneye götürdüklerini belirten F.S.E, burada ablasının darptan kaynaklı menenjit geçirdiği, omuriliğinde kırıklar bulunduğu ve durumunun kritik olduğunun söylendiğini belirtti.

Filiz T'nin yaşları küçük çocuklarının psikolog gözetiminde alınan ifadelerinde ise babalarının annelerini darbettiğine şahit olmadıklarını söyledikleri belirtildi.

"Eşimi hiç dövmedim"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İbrahim T. ise 18 yıldır evliliklerinde eşini hiçbir zaman dövmediğini savundu.

Eşinin vücudunda oluşan morluklardan haberinin olmadığını ileri süren İbrahim T, olaydan birkaç gün önce kendisinin eşini baş ağrısı nedeniyle doktora götürdüğünü, gözaltına alındıktan sonra eşinin menenjit hastalığının olduğunu öğrendiğini belirtti.

"Takdir yetkisi mahkemede"

İddianamede, "Soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların beyanlarının çelişkili olduğu, yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden temin edilen adli raporlar, Adli Tıp'ın otopsi raporu ve dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanık İbrahim T'nin atılı suçların oluşup oluşmadığının takdir yetkisinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle üzerine atılı suçlardan dolayı sanık hakkında kamu davası açmaya yeterli delilin elde edildiği anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi. İbrahim T'in "Eşe karşı eziyet" suçundan 8, "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan da 16 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

İddianame, Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilerek dava açıldı.

"Sistematik şiddet sonucu bu hale geldi"

Filiz T'nin ailesinin avukatı İslam Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanığın en ağır cezayı alması için hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Filiz T'nin darp sonucu menenjit olduğuna inandıklarını belirten Gezer, "Menenjit darptan kaynaklandı. Sistematik bir şiddet sonucu Filiz T'nin bu hale geldiğini düşünüyoruz. Sanık şiddet uyguladığı için Filiz T'nin vücudunda morluklar var." ifadelerini kullandı.

Olay

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 Aralık Salı günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Filiz T'nin, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilmiş, omuriliğinde kırık olduğu iddia edilmişti.

Kadın yoğun bakıma alınırken, Filiz T'yi darbettiği ileri sürülen eşi İbrahim T, 3 gün sonra gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri de konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.



Filiz T'nin organları ailesi tarafından bağışlanmış, organ nakli yapılan 3 hasta ise daha sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA