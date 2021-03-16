Ödemiş'te kar yağışı sonrası ekipler tuzlama çalışması yaptı

Ödemiş Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası cadde, sokaklar ve bağlantı yollarını açık tutmak amacıyla tuzlama çalışması yaptı.

Ödemiş Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası cadde, sokaklar ve bağlantı yollarını açık tutmak amacıyla tuzlama çalışması yaptı.

İlçede Bozdağlar ve Aydın Dağları'nın beyaza bürünmesi ve kar yağışının Bozdağ Mahallesinde etkili olması üzerine belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Bozdağlar ve Aydın Dağları'nın güne kar yağışıyla başladığını belirterek, "Bölgemize bereket olmasını dilediğimiz kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz hemen harekete geçti. Bozdağ, Tekke, Ovacık mahallelerimizin ve Gölcük Yaylamızın çevresinde yolların açık tutulması için çalışmalar sürüyor." dedi.

Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı ekiplerin bölgede hazır olduğunu, yol tuzlama ve yol açma çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp