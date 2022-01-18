Ödemiş'te kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Ödemiş'te kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ödemiş'te kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Yasin E. yönetimindeki 09 JA 306 plakalı kamyonet ile Efe Dinler'in kullandığı elektrikli bisiklet, Mursallı Mahallesi yolu Yayla Caddesinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

Bisiklet, Kamyonet, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haber

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