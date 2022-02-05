Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı (2)

ÖDEMİŞ, İZMİR (DHA) -

BOMBALAR ELE GEÇİRİLDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 9 şüphelinin, kaçak kazı sırasında patlayıcı kullanacakları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 6 el yapımı patlayıcı, patlayıcı madde yapımında kullanılan Aminyum Nitrat, yaklaşık 5 metre uzunluğunda patlayıcı maddeler üzerindeki kablolar ile aynı kablo ele geçirildiği öğrenildi.

Azat YILDIZ/İZMİR,