Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı (2) - Haberler
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Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı, Azat Yıldız - Güncel
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Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı (2)

BOMBALAR ELE GEÇİRİLDİ İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 9 şüphelinin, kaçak kazı sırasında patlayıcı kullanacakları ortaya çıktı.

ÖDEMİŞ, İZMİR (DHA) -

BOMBALAR ELE GEÇİRİLDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 9 şüphelinin, kaçak kazı sırasında patlayıcı kullanacakları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 6 el yapımı patlayıcı, patlayıcı madde yapımında kullanılan Aminyum Nitrat, yaklaşık 5 metre uzunluğunda patlayıcı maddeler üzerindeki kablolar ile aynı kablo ele geçirildiği öğrenildi.

Azat YILDIZ/İZMİR,


Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Kaçak Kazı, Ödemiş, Polis, İzmir, Güncel, Haber

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