Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı, Azat Yıldız - Güncel
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BOMBALAR ELE GEÇİRİLDİ İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 9 şüphelinin, kaçak kazı sırasında patlayıcı kullanacakları ortaya çıktı.
ÖDEMİŞ, İZMİR (DHA) -
BOMBALAR ELE GEÇİRİLDİ
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 9 şüphelinin, kaçak kazı sırasında patlayıcı kullanacakları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 6 el yapımı patlayıcı, patlayıcı madde yapımında kullanılan Aminyum Nitrat, yaklaşık 5 metre uzunluğunda patlayıcı maddeler üzerindeki kablolar ile aynı kablo ele geçirildiği öğrenildi.
Azat YILDIZ/İZMİR,