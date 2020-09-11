Ödemiş'te "İşgalden Milli Egemenliğe" paneli Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri Kurtuluş Savaşı günlerini anlatan bir panelle son buldu.

"İşgalden Milli Egemenliğe" başlıklı sunumuyla kurtuluş mücadelesinin kahramanlarını anlatan Tarihçi-yazar Ahmet Gürel, "Unutmayalım, değerlerimize sahip çıkalım" dedi.

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Milleti'nin Kurtuluş Mücadelesi panel ile ele alındı. Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen paneli Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş ile Ödemişliler ilgiyle izledi.

Eğitimci-yazar Selim Şahan'ın moderatörlüğündeki panelde Tarihçi-yazar Ahmet Gürel, idam fermanıyla Anadolu'yu adım adım dolaşıp Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatan Büyük Önder Atatürk, İzmir'in işgali sırasında Hasan Tahsin'in eşsiz kahramanlığı, Ödemiş'te Hacı İlyası Tepelerinde sergilenen örgütlü halk direnişiyle Kuvayı Milliye'nin doğuşu gibi birçok konuda önemli anekdotlar paylaştı.

İzmir'in işgali sırasında sıktığı ilk kurşun ile tarihe geçen Gazeteci Hasan Tahsin'in mezarının İzmir'de olmadığını hatırlatan Ahmet Gürel, "Hasan Tahsin olarak tanıdığımız Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Osman Nevres'in cansız bedeninin parçalanarak saksı içerisinde İstanbul'a götürüldüğü rivayet ediliyor. İşgalcilerin 'Zito Venizelos' diye bağırmasını istediği halde bağırmayıp direnen Albay Süleyman Fethi Bey, 22 yerinden süngüyle yaralanıyor. Daha sonra şehit oluyor. İzmir'in işgalinin ilk gününde İzmir ve çevresinde 5 bin Türk şehit ediliyor. O günleri unutmamak lazım" dedi.

"İlkkurşun direnişi Kuvayı Milliye'nin başlangıcıdır"

Ege'nin iç kesimlerine doğru ilerleyen işgalci Yunan ordusuna karşı Ödemiş'in Hacı İlyas Tepelerinde sergilenen "İlkkurşun Direnişi"nin Kuvayı Milliye'nin başlangıcı olduğunu söyleyen Gürel, "İlkkurşun direnişi Ali Orhan İlkkurşun komutasında gönüllü köylülerin, efelerin ve yedek subayların birlikteliğidir. Bu yönüyle örgütlü ilk halk direnişidir. Kuvayı Milliye'nin de başlangıcıdır" dedi.

Atatürk'ün Samsun'a yola çıkmadan önce düşman donanmasını gördüğünde söylediği "Geldikleri gibi giderler" sözünün eşsiz bir öngörü ve milletine olan inanç ve güvenin yansıması olduğunu belirten Gürel, "Savaş meydanlarında defalarca Emperyalist devletleri yenen Atatürk, 'Dağın arkasını gören' eşsiz öngörüye sahip bir liderdi. Sağlık sorunlarıyla boğuştuğu bir dönemde, çok kısıtlı kaynaklarla, hakkında çıkartılan idam fermanıyla Anadolu'yu adım adım dolaşıp Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başlattı. Ulusal kurtuluş mücadelemiz sayısız fedakarlık ve kahramanlık örneklerini barındırıyor. Yüzlerce kilometreyi at sırtında kat eden Fahrettin Altay'ı İzmir'in kurtuluşu sırasında yaralandığı halde Türk Bayrağı'nı Hükümet Konağı'nda göndere çeken Yüzbaşı Şerafettin'i ve vatanımızı bağımsızlığına kavuşturmak üzere verilen mücadeleyi ve kahramanlıkları unutmayalım değerlerimize sahip çıkalım. Bu mücadele ve kahramanlıkları yok sayıp 'Kurtuluş Savaşı olmadı' diyebilenlere diyecek bir şey yok" dedi.

Başkan Eriş: "Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Panelde asla unutulmaması gerekenlerin paylaşıldığını kaydeden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bugün burada tarihi günler konuşuldu. Masal anlatılmadı, hikaye anlatılmadı. Tarihi bilgi ve belgelere dayalı anılar paylaşıldı. Kimisi bunu yok saydı, 'Kurtuluş Savaşı hiç olmamıştır' diyenler, Şehitlikler gösterildiğinde 'Bunlar sonradan yapılmış' diyebilecek kadar tarihini yok sayan veya kabul etmeyenler de olabiliyor. Ama asıl gerçek tarihine, toprağına, insanına bağlı gün geldiğinde onlar canlarını veren insanları unutmamak ve unutturmamaktır. Bu etkinliklerin de özü budur. Unutmadık unutturmayacağız. Değerli konuğumuz Ahmet Gürel'i ve bu önemli etkinlikte emeği geçenleri kutluyorum. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah ve dava arkadaşlarını, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Başkan Eriş daha sonra tarihçi-yazar Ahmet Gürel'e ve panelin moderatörlüğünü gerçekleştiren Selim Şahan'a günün anısı olarak plaket takdim etti.

Kaynak: Bültenler