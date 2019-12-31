Ödemiş'te huzurevi sakinlerine yeni yıl konseri

31.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:12

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevinde, Türk Halk Müziği sanatçılarından Osman Kalay yaşlılara konser verdi.

Ödemiş Belediyesi tarafından yılbaşı dolayısıyla düzenlenen konserde türkülere, huzurevi sakinleri de eşlik etti.

Etkinliğe katılan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, huzurevi sakinlerine hediye verdi.

Kaynak: AA