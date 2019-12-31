Ödemiş'te huzurevi sakinlerine yeni yıl konseri
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Ödemiş'te huzurevi sakinlerine yeni yıl konseri

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevinde, Türk Halk Müziği sanatçılarından Osman Kalay yaşlılara konser verdi.

31.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:12
Ödemiş'te huzurevi sakinlerine yeni yıl konseri

'in ilçesindeki Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevinde, Türk Halk Müziği sanatçılarından Osman Kalay yaşlılara konser verdi.

Ödemiş Belediyesi tarafından yılbaşı dolayısıyla düzenlenen konserde türkülere, huzurevi sakinleri de eşlik etti.

Etkinliğe katılan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, huzurevi sakinlerine hediye verdi.

Kaynak: AA
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